CULMINÓ LA SEGUNDA AUDIENCIA POR EL JUICIO AL DUEÑO DE “INFO YA” Y SU HIJO

Una decena de testigos declararon hoy, entre ellos dos presentados por Gustavo Matar: Periodistas que escriben para la página de Facebook “Info Ya”. Sobre la causa no aportaron mucho, aunque reconocieron estar trabajando hace más de dos años en negro.

Una declaración muy importante fue la de uno de los abogados de Legales del Municipio, quien dijo que debido a la presión que ejerció Matar en su área para la clausura del boliche Plan B, él fue trasladado al Cementerio Central.



También prestó testimonio un inspector municipal, quien relató una situación ocurrida en 2018 con Brahim Matar, una noche en que fue a bailar a “Mona Bar”.

Esa madrugada se le acercó Matar hijo y le pidió que entraran unos amigos al boliche después de las 2:30 de la madrugada (estaba prohibido). El inspector se negó, por lo que una semana después no solo fue escrachado en dicha revista por violento y maltratador, sino que mostraron su foto al lado de su hija, una niña de 10 años, cuya imagen no fue “tapada” como se debe proceder en caso de un menor. Pero eso no fue todo, sino que debido a la denuncia de los Matar fue suspendido sin goce de sueldo, y su hija no pudo asistir a la escuela por una semana.

Mañana tendrá lugar la última rueda de testimonios, y se espera para el viernes los alegatos y la posterior sentencia.

