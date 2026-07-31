DENUNCIAN VENTA DE ENTRADAS PARA UN RECITAL INEXISTENTE

Por sus redes sociales, dos sujetos anunciaron que el próximo 8 de Agosto el dúo cuartetero se presentará en el boliche Jaque.

Pero no solo eso, sino que pusieron a la venta entradas anticipadas ($30 mil generales y $50 mil las VIP).



Decenas de sanrafaelinos las compraron, creídos de la legitimidad del concierto.

Sin embargo, la banda publicó un posteo en sus redes oficiales donde advierte que esa información es falsa.



Los damnificados hicieron la denuncia en las comisarís 8va y 32º, contra Jonathan Villordo (quien vendía los tickets), como así también contra el responsable del boliche de Av. Balloffet y Braña.

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