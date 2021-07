Desde el viernes se puede ir a vacunar sin turno

El Gobierno de Mendoza abre la vacunación contra el Covid-19 para quienes no hayan recibido la primera dosis, y aún no tienen turno otorgado.

Los interesados deberán asistir de 8 a 17, de lunes a lunes, a las sedes más cercanas al domicilio real y llevar el DNI.

¿Y LOS QUE ESPERAN POR LA SEGUNDA DOSIS?

Los vacunados con la Sputnik tendrán que seguir esperando el turno programado, que les llegará por correo electrónico (actualmente no hay en stock). No hay vacunación espontánea para segundas dosis.

En cuanto a la Sinopharm y AstraZeneca, quienes eventualmente hayan cumplido los 30 y 60 días de vacunados, respectivamente, y aún no hayan recibido su turno para segunda dosis, pueden presentarse a vacunarse espontáneamente en el Centro de Congresos. Igualmente, el sistema está enviando los turnos.

