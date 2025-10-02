DOS NUEVOS SEMÁFOROS EN CIUDAD

En dos equinas de gran siniestralidad vial, como Irene Curie y Vélez Sarsfield, y Juan XXIII y El Libertador.



Si bien la compra, colocación y mantenimiento de los equipos corresponde a la Dirección de Transporte de Mendoza, el municipio tuvo que hacerse cargo, ya que las autoridades se cansaron de pedir más semáforos para San Rafael, pero sin tener respuesta del gobierno de Alfredo Cornejo.



En las próximas horas los ordenadores viales se pondrán en funcionamiento, por lo que se pide circular con precaución y respetando las nuevas señales.

