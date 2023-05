EL BAQUEANO: FUERTES CRITICAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO A UNA NUEVA OPOSICIÓN DE LA PAMPA

A pocos meses de lograr la concreción de 2.500 puestos de trabajo (la mayoría para sanrafaelinos), la vecina provincia presentó un recurso legal para poner freno a la obra, que prevé la construcción de una presa, una central hidroeléctrica y un nuevo circuito turístico, quizás el más pintoresco de toda la provincia.



Al respecto, directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael anunciaron hoy que actuarán con firmeza para defender el proyecto El Baqueano.

“Siempre están atacando a Mendoza y generando un problema donde no lo hay. Este reclamo no hace más que crear una grieta; realmente quieren enfrentar a dos provincias con argumentos y con medidas judiciales que no tienen sentido”, reflexionó Hugo Tornaghi, presidente de la entidad.

“Consideramos que el reclamo no tiene ningún sentido. La obra está entre dos diques ya preexistentes (tres si se cuenta El Tigre) y no altera el curso del agua bajo ningún motivo. Además -como sí ocurrió con Portezuelo del Viento- no hay ningún Comité de Cuenca”, finalizó el empresario bodeguero.

