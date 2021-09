EL FISCAL PIDIÓ 7 AÑOS DE PRISIÓN EFECTIVA PARA GUSTAVO MATAR

Por el chantaje consumado a Oscar Viscio; tentativa de chantaje a Roco, Martín Antolin y Oscar Viscio; y tentativa de chantaje contra Fabiana Esperanza.

Por su parte, desistió de la acusación por la tentativa de chantaje a la ex reina Celina Tapia, por no estar acreditado el hecho y porque lo solicitado no fue dinero.

En cuanto a su hijo, Brahim, el Dr. Javier Giaroli pidió su absolución por el beneficio de la duda.

También pidió compulsa a la Justicia Federal, debido a que Matar estaba inhibido por una causa de lavado de activos, y que igualmente estaba haciendo operaciones financieras.

En cuanto al abogado querellante de Viscio, el Dr. José Lorenzo Duran, también pidió 7 años de prisión efectiva para Matar por los delitos de chantaje consumado, y tentativa de chantaje, en perjuicio de Oscar Viscio.

Además, pidió que por el mismo tiempo de la condena Gustavo Matar no pueda ejercer ninguna función ligada a actividades de prensa o periodismo.

Sobre Brahin Matar, también solicitó una pena de 3 años de prisión, pero en suspenso.

