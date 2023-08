EL MUNICIPIO SE HIZO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERMINAL, Y ECHÓ A LA FIRMA QUE LA TENÍA A CARGO DESDE SU INAUGURACIÓN

El Intendente Emir Félix anunció la rescisión del contrato con la empresa Teba S.A., que estaba al frente de la estación desde noviembre de 2011.

LOS MOTIVOS

«Ante la falta de mantenimiento, limpieza, problemas en la calefacción, entre muchos más inconvenientes, tomamos la determinación de dar por finalizado el vínculo», expresó Félix.



«La firma tenía una prórroga en medio de un proceso licitatorio abierto, que la tuvo como única oferente, pero dicha propuesta fue considerada insuficiente. En ese contexto «el municipio ha tomado la administración del predio, y vamos a trabajar intensamente para recuperar los niveles óptimos de servicio», manifestó el jefe comunal en su visita al edificio.



«Escuchamos el mensaje y los reclamos de muchos sanrafaelinos y turistas, y ahora vamos a trabajar en resolver cada uno de esos planteos», añadió.

EL DIRECTOR DE TURISMO A CARGO

Mientras se ordena y normaliza cada uno de los servicios, Javier Muñoz, quedará al frente de dicha administración.

SE ESTUDIA EL FUTURO DE ONCE TRABAJADORES

Respecto a los empleados de Teba S.A., que desde ayer quedaron cesantes, se aguardará el acuerdo de desvinculación con la misma y, a partir de ese momento se analizará la situación particular de cada uno.

Por el momento, la comuna realizará la limpieza y tareas operativas con personal municipal, por lo que no tendrá costos adiciones.

MÁS DETALLES

A partir de agosto, el municipio cobrará el dinero de los alquileres de los locales comerciales y boleterías, como así también los «toques» de dársena, y se analizará un nuevo llamado a licitación, o bien que la terminal siga siendo de administración estatal.

