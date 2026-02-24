EL MUNICIPIO SIGUE EN MARCHA CON LAS OBRAS DE LA PLAZA DE ATUEL NORTE

El Municipio de San Rafael sigue en marcha con las obras de mejora de diferentes espacios públicos en Ciudad y distritos, y -por estos días- se trabaja a todo ritmo en uno de esos frentes, la plaza Julio Ruiz de Atuel Norte.

Las tareas incluyen la remodelación completa del espacio público ubicada en el corazón del paraje. Los trabajos nuevas veredas, luminarias, equipamiento urbano y parquizado con sistema de riego.

“Es algo que los vecinos esperan con ansiedad ya que es un lugar de encuentro y reunión para toda la comunidad. Desde los más pequeños hasta los adultos mayores se reúnen aquí”, explicó el subdelegado de Atuel Norte, Germán Arano.

Hay que destacar que la plaza se encuentra a metros de la Ruta 143, en cercanías del club y las instituciones del paraje.

Vanina Cabrera, Directora de Distritos, indicó que “esto es parte del proyecto federal del Municipio de San Rafael con presencia en cada rincón del departamento. Para los distritos la posibilidad de disfrutar de espacios públicos renovados es fundamental”.

Es importante remarcar que hace algunos días el Intendente Omar Félix inauguró las plazas Justo Rufino Guerrero” (ubicada en el barrio Virgen del Lago de Cuadro Nacional) y el Parque Infantil Abuelo Miguel en el corazón de Real del Padre.

De cara a lo que se viene, en los distritos, se está trabajando en la renovación total de la plaza Exequiel Tabanera, en el distrito de Las Malvinas y la de barrio La Intendencia en Cuadro Nacional.

