EL RALLY DEJÓ MÁS DE 640 MIL DÓLARES EN EL DEPARTAMENTO

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 generó un importante impacto económico en San Rafael.

Según el informe elaborado por la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación, la competencia introdujo de manera directa 916 millones de pesos.

El estudio destaca que la llegada del evento movilizó hoteles, gastronomía, estaciones de servicio y comercios.



A continuación, algunos números:

-151 pilotos y corredores oficiales en categorías mundialistas, Open y Desafío Ansenuza.

-750 integrantes de equipos y asistencia técnica.

-400 personas vinculadas a organización, prensa internacional y seguridad.

-En total, la caravana oficial movilizó 1.301 personas.

-Unos 2.000 turistas espectadores, provenientes de otras provincias y países limítrofes.

-Unas 4.500 personas se movilizaron como excursionistas desde distintos puntos del sur mendocino y Valle de Uco para disfrutar de la competencia en las dunas de El Nihuil y en el vivac del Centro de Congresos.

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