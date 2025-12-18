ELECCIONES DE FEBRERO: EL PJ PRESENTÓ SUS CANDIDATOS

El domingo 22 los sanrafaelinos deberán elegir 6 concejales y 24 constituyentes.
Hace instantes el Partido Justicialista dio a conocer la identidad de dichos aspirantes.

CONCEJALES
1º – Francisco Perdigues (42) / Abogado / Actual Auditor General del Municipio.
2º – Sol Indiveri (24) / Kinesióloga / Ex reina Departamental de la Vendimia.
3º – Anabel Lucero (38) / Contadora y Lic. en Economía Social / Preside el Club San Luis.
4º – Alejandro Corra (55) / Profesor de Educación Física y Productor / Coordina las actividades deportivas del Polideportivo de Real del Padre.
5º – Luciana Fernández (21) / Estudiante de Abogacía / Integra el área de Juventud del Municipio.
6º – Juan Gasman (59) / Actual Subsecretario de Servicios Públicos del Municipio.

CONVENCIONALES
Solo trabajarán por un período de 90 días, y ad honorem.
1º Emir Félix.
2º Cristina Da Dalt
3º Alfredo Juri Stica
4º Marcelo Serrano
5º Paula Fuentes
6º Renzo Gili
7º Sara Gil
8º Alberto Alzaa
9º Carina Bordón
10º Juan Fernández
11º Paola Calle
12º Juan Ángel Vázquez
13º Roxana Ruiz
14º Paulo Campi
15º María Paz Sotelo
16º Gustavo González
17º Patricia Zárate
18º Matías Virulón
19º Cinthia Krutzfeld
20º Mariano Cámara
21º María Eugenia Martínez
22º Carlos Maunás
23º Andrea Mattacota

