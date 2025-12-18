ELECCIONES DE FEBRERO: EL PJ PRESENTÓ SUS CANDIDATOS Carrousel Politica 18 diciembre, 2025 El domingo 22 los sanrafaelinos deberán elegir 6 concejales y 24 constituyentes. Hace instantes el Partido Justicialista dio a conocer la identidad de dichos aspirantes. CONCEJALES 1º – Francisco Perdigues (42) / Abogado / Actual Auditor General del Municipio. 2º – Sol Indiveri (24) / Kinesióloga / Ex reina Departamental de la Vendimia. 3º – Anabel Lucero (38) / Contadora y Lic. en Economía Social / Preside el Club San Luis. 4º – Alejandro Corra (55) / Profesor de Educación Física y Productor / Coordina las actividades deportivas del Polideportivo de Real del Padre. 5º – Luciana Fernández (21) / Estudiante de Abogacía / Integra el área de Juventud del Municipio. 6º – Juan Gasman (59) / Actual Subsecretario de Servicios Públicos del Municipio. CONVENCIONALES Solo trabajarán por un período de 90 días, y ad honorem. 1º Emir Félix. 2º Cristina Da Dalt 3º Alfredo Juri Stica 4º Marcelo Serrano 5º Paula Fuentes 6º Renzo Gili 7º Sara Gil 8º Alberto Alzaa 9º Carina Bordón 10º Juan Fernández 11º Paola Calle 12º Juan Ángel Vázquez 13º Roxana Ruiz 14º Paulo Campi 15º María Paz Sotelo 16º Gustavo González 17º Patricia Zárate 18º Matías Virulón 19º Cinthia Krutzfeld 20º Mariano Cámara 21º María Eugenia Martínez 22º Carlos Maunás 23º Andrea Mattacota Comentarios comentarios