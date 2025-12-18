ELECCIONES DE FEBRERO: EL PJ PRESENTÓ SUS CANDIDATOS

El domingo 22 los sanrafaelinos deberán elegir 6 concejales y 24 constituyentes.

Hace instantes el Partido Justicialista dio a conocer la identidad de dichos aspirantes.

CONCEJALES

1º – Francisco Perdigues (42) / Abogado / Actual Auditor General del Municipio.

2º – Sol Indiveri (24) / Kinesióloga / Ex reina Departamental de la Vendimia.

3º – Anabel Lucero (38) / Contadora y Lic. en Economía Social / Preside el Club San Luis.

4º – Alejandro Corra (55) / Profesor de Educación Física y Productor / Coordina las actividades deportivas del Polideportivo de Real del Padre.

5º – Luciana Fernández (21) / Estudiante de Abogacía / Integra el área de Juventud del Municipio.

6º – Juan Gasman (59) / Actual Subsecretario de Servicios Públicos del Municipio.

CONVENCIONALES

Solo trabajarán por un período de 90 días, y ad honorem.

1º Emir Félix.

2º Cristina Da Dalt

3º Alfredo Juri Stica

4º Marcelo Serrano

5º Paula Fuentes

6º Renzo Gili

7º Sara Gil

8º Alberto Alzaa

9º Carina Bordón

10º Juan Fernández

11º Paola Calle

12º Juan Ángel Vázquez

13º Roxana Ruiz

14º Paulo Campi

15º María Paz Sotelo

16º Gustavo González

17º Patricia Zárate

18º Matías Virulón

19º Cinthia Krutzfeld

20º Mariano Cámara

21º María Eugenia Martínez

22º Carlos Maunás

23º Andrea Mattacota

