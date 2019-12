En Malargüe ya hay cortes de ruta y amenazan con dejar sin gas y petróleo a Mendoza si se deroga la nueva ley

Tras el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez de derogar las reformas a la Ley 7722, un grupo de vecinos de Malargue cortaron la Ruta 40 en el ingreso a la Ciudad.

Por otra parte, desde la Cámara Empresarial de Malargüe amenazaron con cortar el suministro de gas y petróleo para toda la provincia si se deroga la ley 9209, la misma que generó gran controversia y ha generado manifestaciones en casi todos los departamentos. Aseguran que «no hay problema si en toda la provincia quieren volver para atrás, mientras que en Malargüe continúe la ley como está».

Luego de una reunión con Rodolfo Suarez en Casa de Gobierno, Gustavo Miras, representante de ese sector, aseguró al diario digital «Mendoza Post» que tuvieron un dialogo «muy responsable», en donde aceptarían algunas modificaciones de la nueva norma: «Podemos tolerar que se quite el cianuro, no así el ácido sulfúrico que es necesario para el tratamiento del cobre. Incluso, no tenemos problema de que en otros departamentos continúen con la ley anterior, pero la minería debe avanzar en nuestro departamento para que la gente salga adelante, se generen puestos de trabajos y una mejor calidad de vida para los malargüinos», aseguró.

Sobre las medidas que tomarían como contraofensiva a la decisión de los departamentos que suspendieron sus Vendimias departamentales buscando la derogación, dijo: «Nosotros vamos a cortar el suministro de petróleo a la destilería de Luján, el gas a la Central de Anchoris y saldremos a la ruta 40 para interrumpir el tránsito y así vamos a hacer escuchar nuestra voz», comunicó.

Miras remarcó que «en tres días se desabastecería el combustible de la provincia».

Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio de Malargue

Por otro lado, Miras manifestó que ellos se encuentra «abiertos al dialogo»: «Los sectores antimineros que han conversado con Suarez no han tenido ningún tipo de intención de llegar a un consenso, esto es importante para la provincia. Nosotros sí podemos ceder algunas cosas en caso de que sea necesario».

