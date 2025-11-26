ESTACIONAMIENTO CONTROLADO: YA FUNCIONA LA FASE DE PRUEBA CON CRÉDITO DE CORTESÍA

En el centro de San Rafael ya es posible estacionar a través de tu celular con el nuevo sistema de estacionamiento medido digital.

El sistema se encuentra en fase de prueba y todos aquellos que descarguen la aplicación recibirán un crédito de cortesía para poder familiarizarse con la aplicación. En total se otorgan $3600, lo que permite 12 horas de estacionamiento sin costo.

www.sanrafael.gov.ar/estacionamiento-medido/ La app se puede descargar desde como “Sem Mobile” para Android o IOS o ingresando en. También se puede operar desde la web sin necesidad de descargar.

El tiempo de estacionamiento se vincula a través de la patente del vehículo y los controles de los inspectores se realizarán a través de la misma.

La idea de esta etapa inicial es que la comunidad se pueda familiarizar con el sistema y empezar a ponerlo en práctica. Mientras tanto siguen funcionando las tarjetas físicas.

El uso de la app es muy sencillo y amigable, un sistema desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata que opera en más de 80 municipios del país.

En poco tiempo más estarán habilitadas todas las funciones, incluso para empezar a comprar crédito.

Comentarios

comentarios