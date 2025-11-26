URGENTE SESIÓN CALIENTE EN EL CONCEJO DELIBERANTE: EL BLOQUE DEL PJ PIDIÓ LA SUSPENSIÓN DE ANTOLÍN POR UN MES, PERO LOS RADICALES SE OPUSIERON

Mientras el bloque UCR-FCM pidió la destitución del concejal libertario (algo que no corresponde, por tratarse la alcoholemia positiva de sólo una contravención vial), el Justicialista, en la voz de Pamela Torres, solicitó la suspensión del edil por un mes sin goce de haberes, propuesta que fue rechazada por los radicales, y que requería los dos tercios de los votos.

Finalmente, luego de una prolongada discusión, se convino la creación de una comisión para tratar el caso.

ANTOLÍN PIDIÓ DISCULPAS Y APUNTÓ CONTRA LA DOBLE MORAL DE LOS RADICALES

En su alocución, el edil se disculpó con la ciudadanía por lo ocurrido, y atacó la actitud de sus pares del bloque UCR-FCM quienes pidieron su destitución, pero que no hicieron lo mismo con el caso de tres radicales que estuvieron envueltos en el mismo escándalo de alcoholemia positiva, como el Presidente de la Corte Dalmiro Garay, la diputada provincial Flavia Dalmau, y el concejal de Guaymallén Miguel Burgoa. Sobre estos casos, los “militantes de la ficha limpia” hicieron silencio total, y tampoco hoy repudiaron que Garay haya sido reelecto ayer Presidente de la Corte.

También apuntó contra la vicegobernadora, quien había pedido su cabeza. Entre otros escándalos protagonizados por Hebe Casado, recordó la frase desafortunada sobre que a los chicos autistas se les debe tapar los oídos en Navidad y Año Nuevo, y que a los perros hay que doparlos, en lugar de haberse hecho cargo de la falta de controles de su gobierno respecto a la venta y utilización de pirotecnia. Asimismo, mencionó otras polémicas de Casado, como haberle entregado una casa del IPV a su socia y actual directora del Htal. Schestakow, Gabriela Funes, y que tiene como asesora a su podóloga, quien cobra más de $3 millones; pero que todo esto no generó que el bloque radical efectuara un repudio.

