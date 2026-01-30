ESTUDIANTES DE ROBÓTICA BUSCAN PARTICIPAR DE UN TORNEO MUNDIAL

En el contexto de innovación educativa, el Colegio Del Carmen cuenta con el equipo de robótica “Cdc.zip”, integrado por alumnos de varios bachilleres. Participarían de la competencia internacional First Tech Challenge (FTC), que organiza First por primera vez en la Argentina, la institución de robótica educativa más grande del mundo. Será en Guaymallén el 27 y el 28 de febrero.



Los chicos, que competirían con un robot creado por ellos, están buscando sponsors o colaboración económica (2604692409).

