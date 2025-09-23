FEMICIDIO DE ROCÍO COLLADO: HOY LA JUSTICIA DECIDIRÁ LA SITUACIÓN DE SU EX PAREJA

A casi un mes del crimen, la Justicia decidirá la situación del único imputado por el hecho, Yamil Jesús Yunes (31), quien actualmente está detenido en la cárcel de Almafuerte, luego de un fugaz paso por El Sauce.



La audiencia, que será virtual, tendrá como protagonista al fiscal Iván Ábalos, quien pedirá la prisión preventiva del asesino, a la espera del juicio popular.

