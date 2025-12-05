FUERTE INVERSIÓN PARA EL TURISMO: EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE FARMACIA CONSTRUYE UN HOTEL CERCA DEL CENTRO

Autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) llegaron hasta San Rafael y confirmaron la finalización de una importante inversión hotelera en nuestro departamento.

El grupo fue recibido por el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi.



Desde FATFA destacaron no solo que el hotel albergará a lo largo del año afiliados de todo el país, sino que ocupará mano de obra local.

El nuevo hotel del sindicato está construyéndose a pocas cuadras del KM 0, sobre calle Ortiz de Rosas.

Además, la institución ya cuenta con hotelería en Córdoba, Mar del Plata y Córdoba.

