POLICÍAS RECONOCIDOS POR SU LABOR

El acto tuvo lugar en el Centro de Congresos, y las distinciones fueron entregadas por autoridades de la Inspección General de Seguridad (IGS).



Los reconocimientos fueron destinados a personal que excedió el cumplimiento del deber en sentido positivo, durante el 2025.



Entre los destacados hay efectivos que intervinieron en un incendio en General Alvear, conteniendo el fuego antes de la llegada de Bomberos. También a quienes participaron de la contención del sujeto que se atrincheró días tras en calle Belgrano al 300, amenazando con cortarse con un vidrio.

