GANANCIAS DEPORTIVAS: MIENTRAS LOS ASOCIADOS YA LLEVAN 3 MESES SIN COBRAR, LA “EMPRESA” DEJÓ AFUERA A DAVID VILLEGAS

El referente de la compañía en San Rafael y Argentina (quien al momento de ingresar al sistema era verdulero y ahora es multimillonario), fue desplazado por GD, que designó como “líderes” a Mariano Marcos y Miguel Senarega.

Tras el comunicado de esta empresa trucha, que no está inscripta en AFIP ni tributa ningún impuesto, el propio Villegas grabó un mensaje de 45 minutos, donde dice que no tiene idea del por qué no se paga a los asociados, y hasta hace alarde que en la Justicia le “pintaron los dedos” por poner la cara por la compañía.



Lo cierto es, independientemente de los nombres, que MÁS DEL 95% DE LOS INVERSORES EN ESTE SISTEMA PIRAMIDAL NO COBRAN HACE TRES MESES, lo que generó en el departamento un corte en la cadena de pagos, desde alquileres, cuotas de autos y electrodomésticos, hasta el salario de empleadas domésticas.

Incluso -increíblemente- Ganancias Deportivas envió un comunicado diciendo que las utilidades pasarían de un 20 a un 10%, y que ello era beneficioso para sus suscriptores. Aún así, a casi un mes de dicha comunicación, ni el 10% cobraron los inversores, y ni hablar de poder retirar el dinero de la inversión inicial.

Nota de la Redacción: Tal como anticipó el fiscal Javier Giaroli (en la conferencia de prensa donde explicó que Ganancias Deportivas es un sistema Ponzi), ya se suscitaron situaciones de amenazas y violencia entre nuevos asociados a GD y quienes los ingresaron al sistema, por la falta de pago.

Además, muchos sanrafaelinos que dejaron sus empleos en la actividad pública y privada, y que hasta vendieron lotes y vehículos, HOY NO TIENEN PARA COMER, y están viviendo gracias a las dádivas de amigos y familiares, o bien de créditos que sacaron.

Comentarios

comentarios