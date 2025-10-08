GASODUCTO: OMAR FÉLIX SUPERVISÓ UNA OBRA CLAVE Y ANTICIPÓ FACTIBILIDAD ANTES DEL PRÓXIMO INVIERNO

El nuevo gasoducto que le permitirá a miles de familias sanrafaelinas, fábricas e industrias contar con nuevas conexiones de gas natural y que ejecuta el Municipio de San Rafael, avanza con una obra trascendental: el empalme de los nuevos caños con la red existente en la ciudad.

La importante intervención se está realizando en la intersección de avenidas Granaderos e Iselín, y fue supervisada en las últimas horas por el intendente Omar Félix.

La mencionada firma aporta soldadores profesionales que están concretando el empalme mediante una técnica denominada “hot tapping”, que consiste en realizar el empalme a tuberías de gas ya existentes sin que esto implique la suspensión o interrupción del servicio. En concreto, las casas, comercios e industrias sanrafaelinas continúan teniendo gas pese a esta intervención.

“Nos pone contentos avanzar con una obra que se paralizó pero que pudimos destrabar tras llegar a un acuerdo con Nación. Y lo importante es que estos trabajos se efectúan sin interrumpir la provisión de gas y permiten acercarnos al gran objetivo que es ampliar la factibilidad de un servicio que aguardan miles de familias, fábricas e industrias de San Rafael y General Alvear”, expresó el intendente Félix, quien anticipó que antes del próximo invierno estará disponible la factibilidad para nuevas conexiones.

El jefe comunal destacó que es “clave y trascendental la ejecución de esta obra, tanto para el bienestar de muchas familias como así también para el desarrollo comercial, fabril e industrial de nuestra región”.