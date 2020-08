HABLÓ EMIR FÉLIX SOBRE LA ENFERMERA CON COVID 19, Y DESMINTIÓ INFORMACIONES FALSAS

El intendente desmintió los rumores que involucran a la primera sanrafaelina con COVID 19 con pastores evangélicos.



Subrayó que la enfermera de 48 años vive en Ciudad, no en Cuadro Benegas, y que el Centro de Salud municipal donde cumple funciones fue cerrado y desinfectado.

También que se está ubicando a todas las personas que se atendieron el jueves, viernes y sábado pasado, ya que desde el lunes pidió no asistir.

Asimismo, el Director de Salud, Dr. Isidro Cuello, explicó que hoy fueron cerrados otros dos centros de salud que la mujer había visitado, y se aisló a todo el personal que tuvo contacto con ella.

Por otra parte, aún no se sabe a ciencia cierta de quien se contagió la mujer.

Félix pidió a los vecinos que no den por ciertas informaciones que no deriven de fuentes oficiales, como las que circulan en audios por whatsapp.

Comentarios

comentarios