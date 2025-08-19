HALLARON RESTOS DE UN CUERPO EN EL NIHUIL

Una pareja que ayer realizaba una caminata en un cañadón, a unos 600 metros de la ruta, observó huesos semienterrados que aparentaban ser humanos.

Anoche se hizo presente en el lugar personal de la jurisdicción y de Policía Científica, quienes verificaron que se trataba de piezas que podrían corresponder a un cráneo, un fémur, un húmero y parte de una costilla.

La Fiscalía ordenó preservar la escena y dispuso una consigna policial hasta la llegada de especialistas en Paleontología, que deberán confirmar el origen de los restos.

EL FANTASMA DE GARAVAGLIA Y RODRIGUEZ

La primera pregunta que surge es la antiguedad de los mismos, que hoy revelarán los antropólogos. De ahí en más se podrá especular si los huesos podrían pertenecen a uno de los dos desaparecidos del distrito: Oscar Garavaglia o Humberto Rodríguez.

También podría tratarse de alguien fallecido en otra localidad y enterrado allí, o bien de algún nativo. A medida que pasen las horas se irán aclarando algunas dudas.

