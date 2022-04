HISTÓRICO: EX INTENDENTE PRESO POR CORRUPCIÓN

Es el primero de la provincia que terminó tras las rejas.

Se trata del ex jefe comunal de Guaymallén, el peronista Luis Lobos, quien fuera condenado a 4 años y medio de prisión, pero recién hoy fue trasladado a la cárcel, ya que la Cámara de Casación confirmó la sentencia.

Además de Lobos, su ex esposa y ex funcionaria del municipio, Claudia Sgró, también hoy fue remitida al penal, ya que sobre ella pesa una condena de tres años y medio.

Sus abogados pidieron que la pena la cumplan en sus domicilios, debido a distintos presuntos problemas de salud, pero el Tribunal negó esa posibilidad.

Pero esto no es todo para Lobos y Sgró, pues los espera un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito.

