INSEGURIDAD: EL GOBERNADOR LE PRESENTÓ A LA MINISTRA PATRICIA BULLRICH UN PAQUETE DE LEYES PARA SER TRATADO EN EL CONGRESO

El Gobernador, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, le presentaron a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la propuesta de modificación para el Código Penal y Civil y Comercial de la Nación.

Los cambios en seguridad pública

& Se consagra una inhabilitación especial perpetua para ser legítimo usuario de armas, en la parte general del Código Penal.

& Se aumenta en su máximo la escala penal hasta 4 años en el delito de abuso de armas y se lleva la pena para el delito de agresión con armas de 15 días a 6 meses, de 1 a 2 años.

& Se introduce como robo agravado el robo que implique interrupción del servicio público o de telecomunicaciones.

& Se introduce el delito de posesión injustificada de elementos idóneos para delinquir en el marco de los delitos del Título VI, delitos contra la propiedad.

& Se aumenta la pena de prisión máxima y mínima de 1 a 3 años para el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil.

& Se aumenta la pena de prisión en su mínimo y máximo, de 3 a 6 años para el delito de portación de arma de fuego de uso civil.

& Se aumenta la pena de prisión para el delito de encubrimiento en la modalidad receptación dolosa de 1 a 4 años.

& Se aumenta el mínimo de prisión para el delito de encubrimiento en la modalidad receptación sospechosa.

Modificaciones propuestas en seguridad Vial

& Se aumenta la escala penal mínima llevándola a 3 años para el homicidio culposo por la conducción antirreglamentaria de vehículo.

& Se agrava la inhabilitación especial de 8 a 12 años para el homicidio culposo agravado del segundo párrafo del 84 bis Código Penal, por estar alcoholizado, cuando son más de una las víctimas fatales, etc.

& Se aumenta el máximo de la pena de prisión a 6 años para el delito de lesiones graves o gravísimas producidas en la conducción antirreglamentaria de vehículos, agravado por darse a la fuga, por no socorrer a la víctima, estar alcoholizado, etc.

& Se aumenta el máximo de la inhabilitación especial para conducir en ese caso a 6 años.

Modificaciones propuestas en materia de ciberdelito/estafas

& Se incorpora el delito de suplantación de identidad (art. 139 ter).

& Se lo considera como un delito de acción pública dependiente de instancia privada (art. 72 inciso 4 Código Penal).

& Se introduce como agravante el fin extorsivo, defraudatorio, cuando hay habitualidad y ánimo de lucro y por las condiciones de la víctima.

& Se incorpora el inciso 7 al artículo 174 delito de defraudación agravada cuando se utiliza para estafar la identidad o los datos personales de una persona humana o jurídica existente.

Modificaciones propuestas al Código Civil y Comercial de la Nación

Específicamente en relación con la presunción de mala fe en posesión de bienes. En ese sentido, se propone que se considere de manera automática la mala fe cuando se posean bienes que provengan claramente del Estado o estén destinados al servicio público.

Esta medida busca fortalecer la capacidad de actuación legal contra la posesión ilícita de bienes públicos, contribuyendo así a la protección del patrimonio estatal y al mantenimiento de los servicios públicos para el beneficio de la comunidad.

Comentarios

comentarios