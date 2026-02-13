LA “FAMILIA POLICIAL Y PENITENCIARIA” DENUNCIA ABANDONO DEL GOBIERNO A AMBAS INSTITUCIONES

Tal como ocurrió esta semana en Rosario, un grupo de familiares de policías y penitenciarios se dio cita frente a la legislatura, con el fin de denunciar el abandono salarial, institucional, laboral y psicológico del personal.



Familiares de efectivos y retirados participaron de la manifestación, y presentaron un escrito en Mesa de Entradas denunciando al Ministerio de Seguridad, comandado por Mercedes Rus.



Vale decir que los salarios de las fuerzas de seguridad de la provincia están muy atrasados, y ya son varios los uniformados que renunciaron porque no les alcanza el dinero para vivir de dicha actividad.

