LA ISLA YA LLEVA UNA SEMANA SIN AGUA

Es porque la Unión Vecinal adeuda $90 millones a Edemsa, que decidió cortarle el suministro eléctrico, y de esta manera las bombas dejaron de funcionar.



Es increíble, pero de 3.000 viviendas en el barrio y adyacencias que se nutren de agua potable, la mitad son conexiones clandestinas, y de las 1600 formales sólo 160 están al día.

Es por ello que los vecinos cumplidores están instando a los que no pagan a cancelar sus deudas, y de esa manera reunir el dinero para pagarle a la empresa. Con 11 millones se restablecería el servicio.

