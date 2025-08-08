LA VICEGOBERNADORA “PREOCUPADA” POR EL PATO JUAN

Cual película infantil de Disney, el ave que acompañaba a una florista en el microcentro mendocino atacó a un perro, lo que causó que fuera retirado por autoridades municipales y que hoy permanezca aislado en el domicilio rural de su cuidadora, quien juntó 7.000 firmas para que pueda volver al puesto.



Incluso la sanrafaelina Hebe Casado se plegó al hashtag #FreePatoJuan, y expresó en X “Todos queremos a @PatoJuanCuak libre”. Lamentablemente no tuvo tiempo de quejarse en sus redes sociales de los “míseros” 17 vehículos que recibió San Rafael ayer, cuando debió ser el doble de unidades, del total de 226 adquiridas por el Gobierno.

