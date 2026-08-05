LADRÓN SIN “CÓDIGOS”: LE ROBÓ EL CELULAR A UNA MOTOCICLISTA QUE ESTABA TIRADA EN EL PISO TRAS SER ATROPELLADA homepage Policiales 5 agosto, 2026 Una mujer de 28 años que circulaba en su moto Hero 200 cc por Lugones y Libertad colisionó con un furgón Peugeot Partner, por lo que cayó al asfalto. Varios transeúntes se acercaron para auxiliarla, excepto uno que, al ver el teléfono de la víctima tirado, lo agarró y se lo llevó. Foto ilustrativa. Mientras la motociclista esperaba la ambulancia, se dio cuenta del faltante del celular, por lo que avisó a los policías que habían ido a asistir el siniestro. Rápidamente, personal de Investigaciones activó el geolocalizador del dispositivo, el que se iba moviendo en vehículo. Allí pudieron determinar que estaba dentro de un colectivo de la empresa Iselín. Al abordar los uniformados el micro, dieron con quien lo tenía, un hombre mayor de edad, que fue aprehendido e imputado por hurto calamitoso. Comentarios comentarios