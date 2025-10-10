LAS DISTINCIONES DE ESTE AÑO EN EL ALMUERZO DE LAS FUERZAS VIVAS homepage Inf. General 10 octubre, 2025 Como cada año, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria reconoció a empresas y personalidades destacadas del medio. En esta ocasión, las distinciones fueron cuatro: Finca & Bodega La Abeja, por su trayectoria y antigüedad en el medio. Un párrafo aparte debemos hacer de esta firma, que durante los últimos tiempos destinó el dinero que se cobra para las visitas guiadas a la escuela de Ortofonía y Sordos, inaugurada el miércoles. Bodegas Mumm, por asumir riesgos y apostar al desarrollo regional sanrafaelino. Sudamericana de Bebidas S.R.L. (ex Sabot), por su innovación y creatividad, generando nuevos negocios. Nicolás Schmid y Celina Gómez, por su participación activa en la específica de comercio. Comentarios comentarios