HABLA ALFREDO CORNEJO

Apenas 15 minutos duró la alocución de Omar Félix, quien pidió que San Rafael continúe siendo zona fría en la tarifa de gas.



Destacó la obra del gasoducto y del edificio de la vieja terminal.

Prometió la reestructuración total del área de Obras Privadas, con un proyecto de digitalización de los protocolos, y anticipó que elevará al Concejo Deliberante una ordenanza que excluya a los bomberos a la hora de hacer una habilitación.

Además pidió al Gobernador que continúe con la lucha antigranizo, a pesar que el sistema no es 100 por ciento efectivo.

En estos momentos está hablando el Gobernador. En tanto, Javier MILEI espera el final del discurso de Cornejo para ingresar al salón.

Ésta era la actitud de Alfredo Cornejo mientras hablaba el intendente de San Rafael (mirando el celular)

