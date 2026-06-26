LLEGÓ EL INVIERNO Y LAS CASAS DE PAUSA Y ENCUENTRO ABREN SUS PUERTAS PARA QUE NADIE PASE FRÍO DURANTE SUS TIEMPOS DE ESPERA homepage Inf. General 26 junio, 2026 Con la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio de San Rafael recuerda a todos los vecinos que continúan funcionando las Casas de Pausa y Encuentro, espacios gratuitos pensados para brindar un lugar cálido, cómodo y de contención a quienes deben permanecer varias horas en el centro de la Ciudad antes de regresar a sus hogares. El programa, impulsado por la Dirección de Relaciones con la Comunidad, está destinado especialmente a vecinos de distritos y zonas alejadas que viajan para realizar trámites, asistir a turnos médicos, estudiar o esperar el colectivo de regreso. En estos espacios los asistentes pueden descansar, utilizar los sanitarios, calentar agua para el mate, recalentar o preparar alimentos e incluso cocinar si lo necesitan, evitando permanecer en la vía pública expuestos a las bajas temperaturas. Las Casas de Pausa y Encuentro funcionan en Saavedra 273 (de 8 a 18 hs), y en San Luis y Comandante Salas (de 8 a 19 hs). No es necesario realizar inscripción previa: cualquier persona que necesite un lugar donde esperar puede acercarse libremente. *TAMBIÉN HAY ACTIVIDADES* Además de ofrecer un espacio de resguardo, ambas sedes desarrollan durante toda la semana diferentes talleres y actividades recreativas y culturales abiertas a la comunidad, promoviendo el encuentro, la integración y el aprovechamiento del tiempo de espera. En Saavedra 273 se realizan juegos de estación los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18, talleres de canto los martes de 10 a 12 y de 16 a 18, y tejido los miércoles de 10 a 12. En la sede de San Luis y Cmte Salas se dictan talleres de tejido los lunes y jueves de 15 a 18, actividades de estimulación cognitiva los martes y viernes de 16:30 a 18:30, folclore los miércoles y viernes de 10 a 12 y canto los jueves de 10 a 12. “El objetivo es que ningún vecino tenga que pasar frío mientras espera un turno, un trámite o el horario de regreso a su distrito, ofreciendo espacios abiertos, accesibles y pensados para acompañar a quienes más lo necesitan”, explicaron desde la cartera municipal. Comentarios comentarios