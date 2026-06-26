LLEGÓ EL INVIERNO Y LAS CASAS DE PAUSA Y ENCUENTRO ABREN SUS PUERTAS PARA QUE NADIE PASE FRÍO DURANTE SUS TIEMPOS DE ESPERA

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Municipio de San Rafael recuerda a todos los vecinos que continúan funcionando las Casas de Pausa y Encuentro, espacios gratuitos pensados para brindar un lugar cálido, cómodo y de contención a quienes deben permanecer varias horas en el centro de la Ciudad antes de regresar a sus hogares.

El programa, impulsado por la Dirección de Relaciones con la Comunidad, está destinado especialmente a vecinos de distritos y zonas alejadas que viajan para realizar trámites, asistir a turnos médicos, estudiar o esperar el colectivo de regreso.

En estos espacios los asistentes pueden descansar, utilizar los sanitarios, calentar agua para el mate, recalentar o preparar alimentos e incluso cocinar si lo necesitan, evitando permanecer en la vía pública expuestos a las bajas temperaturas.

Las Casas de Pausa y Encuentro funcionan en Saavedra 273 (de 8 a 18 hs), y en San Luis y Comandante Salas (de 8 a 19 hs). No es necesario realizar inscripción previa: cualquier persona que necesite un lugar donde esperar puede acercarse libremente.

*TAMBIÉN HAY ACTIVIDADES*

Además de ofrecer un espacio de resguardo, ambas sedes desarrollan durante toda la semana diferentes talleres y actividades recreativas y culturales abiertas a la comunidad, promoviendo el encuentro, la integración y el aprovechamiento del tiempo de espera.

En Saavedra 273 se realizan juegos de estación los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18, talleres de canto los martes de 10 a 12 y de 16 a 18, y tejido los miércoles de 10 a 12.

En la sede de San Luis y Cmte Salas se dictan talleres de tejido los lunes y jueves de 15 a 18, actividades de estimulación cognitiva los martes y viernes de 16:30 a 18:30, folclore los miércoles y viernes de 10 a 12 y canto los jueves de 10 a 12.

“El objetivo es que ningún vecino tenga que pasar frío mientras espera un turno, un trámite o el horario de regreso a su distrito, ofreciendo espacios abiertos, accesibles y pensados para acompañar a quienes más lo necesitan”, explicaron desde la cartera municipal.

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