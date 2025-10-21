LUCHA ANTIGRANIZO: CUANTO PAGARON LOS SANRAFAELINOS

En total San Rafael aportó $1.245 millones para el funcionamiento del sistema. El 56% ($696 millones) lo aportaron los vecinos con una tasa en la factura de la luz, mientras que los otros $549 millones los puso el municipio.

Foto de archivo

El secretario de Hacienda municipal, Marcelo Gómez, explicó que de una boleta bimestral de Edemsa de $104.113, sólo $1.831 correspondían a la tasa antigranizo.

En este sentido, el titular de la Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio, Mauricio Marín, quien auditó las cuentas, explicó que “hay un monto que no se puede calcular, y es el de los daños que nos ahorramos por contar con lucha antigranizo, tanto en materia productiva como en viviendas y turismo”.

El próximo lunes, las entidades intermedias del departamento decidirán con su voto si se continuará con el sistema, tal como se hizo el año pasado, ante la negativa del gobierno provincial de seguir financiándolo.

