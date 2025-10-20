El siniestro vial ocurrió en Ruta 143, a la altura de la localidad de Cochicó (Gral. Alvear).

Una camioneta volcó sin presunta participación de terceros vehículos.



Al mando iba una mujer de 39 años, quien sufrió herida cortante en cuero cabelludo.

En tanto, otra tripulante de 65 años falleció en el lugar, siendo identificada como Irma Noemí Martínez.

En el vehículo también viajaba una mujer de 86 años, quien sufrió politraumatismos y fracturas en ambas piernas y un brazo.

En cuanto a la menor de 7 años terminó con fractura maxilofacial expuesta, contusión pulmonar bilateral, fractura de pelvis y traumatismo encéfalocraneal grave, por lo que junto a la anciana fueron trasladadas al Htal. Schest

