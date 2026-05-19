MENDOZA – PUNTA CANA: EL AEROPUERTO DE MENDOZA LOGRÓ OTRA RUTA, MIENTRAS QUE SAN RAFAEL SIGUE SOLO CON UNA

Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana, inauguró hoy su ruta directa entre Mendoza y Punta Cana.


Operará tres veces por semana (miércoles, sábados y domingos), ofreciendo a los mendocinos el acceso directo a uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe (810 dólares ida y vuelta).
En tanto, San Rafael sigue estancado con un solo destino: Buenos Aires. Y solo 5 vuelos a la semana.

