PIZZERO SANRAFAELINO SALIÓ CAMPEÓN SUDAMERICANO

Andrés “Chizo” González (de D’Oliva Pizzas) ganó la 5ta edición del Campionato Scuola Pizzaioli.

El evento se celebró en La Rural de Palermo, en el marco de la Feria Internacional del Turismo.



Participaron más de 120 pizzaiolis de distintos países de Sudamérica, pero González fue el ganador, no solo del trofeo, sino de un viaje a Italia para perfeccionarse.

En ediciones anteriores, el pizzero local había logrado el 3er y 5to puesto.

“Chizo” ganó la categoría Margherita STG, una pizza napolitana con una certificación europea que garantiza sus ingredientes.

