RECUPERARON UNA MOTO ROBADA EN REAL DEL PADRE

Días atrás se inició una investigación tras la denuncia por el hurto de una Zanella de 110 cc, sustraída del patio de una vivienda de Villa Atuel.



A partir de información que indicaba que el rodado podía estar circulando por la zona, personal policial desplegó un amplio patrullaje preventivo, logrando dar con el vehículo, que presentaba modificaciones visibles (había sido repintada de manera artesanal y carecía del carenado frontal).

Al verificar la numeración grabada en el chasis, los policías constataron que era la robada en el distrito vecino.

Comentarios

comentarios