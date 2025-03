REINAS DE LA VENDIMIA: ES EL ESTADO EL QUE “COSIFICA” A LA MUJER, CON LA COMPLICIDAD DE LOS POLÍTICOS

¿Usted cree realmente que las reinas de la vendimia representan al viñatero?

Acaso para obtener la corona departamental o nacional, ¿las postulantes deben competir en quien cosecha más rápido las uvas, o pode mejor las vides?… La ganadora, ¿es la que más sabe de vino, geografía, agricultura e historia de Mendoza?

¿Se juzgan en la elección aspectos morales o culturales de las candidatas? No, muy lejos de eso: La Vendimia es un concurso de belleza encubierto, como una suerte de «Miss Mendoza». Por eso anteanoche se eligieron a las dos chicas con los rostros más bellos, según el criterio de quienes votaron (público en general, funcionarios, e invitados especiales). Por supuesto que dicho criterio es subjetivo, pero hay patrones generales de belleza en que la gente suele coincidir.

La más “linda” de las 18 termina siendo la embajadora protocolar de la provincia, ante el país y el mundo. Tan simple como eso. Además, cobra un sueldo, y pasa a ser funcionaria pública por su año de mandato.

ELECCIONES SIEMPRE SOSPECHADAS

La elección de la reina es una hermosa tradición que engalana a la fiesta que rinde homenaje al viñatero. Los vestidos, las capas y las coronas forman parte del show, y si bien en Argentina los títulos nobiliarios están prohibidos por la Constitución, en el marco de esta festividad se permite materializar esa fantasía.

Lamentablemente, con el paso de los años, la elección de las reinas quedó bajo sospecha. Es que hubo muchos años de “ACOMODO”, con distintos gobiernos, departamentales y provinciales. A modo de ejemplo, ¿cuántas veces en estos últimos 27 años nos boicotearon en Mendoza chicas que eran las favoritas para llevarse la corona nacional?

HIPÓCRITAS

Mientras algunos se llenan la boca hablando de la “cosificación” de la mujer, consumen estos certámenes. Los mismos políticos que nos criticaron en las últimas horas por el artículo publicado ayer por #ALERTA, no se oponen a la elección, y hasta votan en las fiestas de San Rafael y Mendoza.

Los que con dureza nos acusaron ayer de misoginia, pidiendo al municipio que lance un comunicado de repudio contra #ALERTA, ¿que esperan para proponer que se termine la elección de la reina Departamental, o que cambie el reglamento para que se escoja con otros criterios, ligados a su relación con la vitivinicultura?

SON UNA MANGA DE HIPÓCRITAS, al igual que LA VICE GOBERNADORA HEBE CASADO, quien también repudió nuestro artículo, pero no motoriza un cambio en la reglamentación en la provincia.

En este sentido, sí hay una fiesta que hizo punta: es la de la Ganadería de Gral. Alvear. Allí se tienen en cuenta los proyectos de las candidatas y su cultura general sobre aspectos ligados a esa actividad económica en zonas áridas.



Otro departamento que hizo punta fue Guaymallén, que por Ordenanza decidió no elegir más Reina de la Vendimia, pues el Concejo Deliberante entendió que era “cosificante”. Sin embargo, tiempo después una resolución de la Justicia dejó sin efecto dicha normativa.

Si en San Rafael los funcionarios que tanto nos criticaron piensan así, ¿por qué no impulsaron lo mismo que Guaymallén?, al menos para sentar su postura.

LA VICE «TUITTERA»

Volviendo a la vice gobernadora, que tiene el tiempo para REPUDIAR la libertad de prensa y expresión en sus redes, le pedimos también que REPUDIE el uso de los fondos de Portezuelo para obras en el norte… que REPUDIE que en las comisarías de San Rafael no hay personal porque se lo llevan a Mendoza… que REPUDIE el mal estado de nuestras escuelas y rutas provinciales por falta de mantenimiento*… que REPUDIE el desastre que es AySAM en San Rafael… que REPUDIE las demoras en la atención de la Guardia del hospital público… que REPUDIE que los sueldos de los empleados públicos son los más bajos del país… que REPUDIE que San Rafael está totalmente abandonado por el Gobierno Provincial… etc. Pero sabemos que no lo hará, porque la señora Hebe Casado es cómplice de estas aberraciones.

RATIFICACIÓN

Demás está decir que nuestro artículo no tenía como fin ofender a nadie, y menos a quienes fueron reinas departamentales y volvieron de Mendoza con las manos vacías, sino hacer una crítica constructiva a los funcionarios encargados de invitar e instar a las chicas a participar de las vendimias distritales, al menos hasta que cambie el reglamento, si es que alguna vez se modifica (Atte: Equipo de Alerta San Rafael)

Comentarios

comentarios