REINICIARON LAS OBRAS DEL GASODUCTO

Luego que el intendente Omar Félix firmara una serie de convenios.

Las tareas están centradas en la conexión eléctrica de la planta de regulación intermedia, que se encuentra en calle Las Vírgenes, en inmediaciones del Arco de Ingreso de Ruta 143.



“En pocos días vamos a estar haciendo una intervención en la zona de Granaderos e Iselín, donde va a haber interrupción de la calzada”, anticipó Andrea Fichetti, Sria. De Obras Públicas del municipio.



También, en poco tiempo más, llegarán a San Rafael piezas y válvulas que se encuentran en plantas de Mendoza y Córdoba.

A esta velocidad, todo indica que el próximo invierno puedan conectarse en San Rafael y Gral. Alvear miles de vecinos.

