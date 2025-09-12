GRAN ESTRUCTURA

Ayer en la mañana cientos de sanrafaelinos se sorprendieron al ver como un camión transportaba una enorme estructura de metal, que no es otra cosa que la carcasa de un tanque de fermentación.



La misma tuvo como destino la calle El Chañaral y Ruta 143, más concretamente la planta de Sudamericana de Bebidas (ex Sabot), que -entre otras cosas- fabrica la Cerveza 361.

Es que la industria sanrafaelina no para de crecer, pues construye una nueva nave para sumar más millones de litros anuales a su producción.

Comentarios

comentarios