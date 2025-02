RENUNCIÓ EL OBISPO DE SAN RAFAEL

Monseñor Carlos María Domínguez dimitió esta semana a su cargo, luego de estar tres años al frente de la diócesis local (uno como administrador y dos como Obispo).

En tanto, esta mañana se conoció que el Papa Francisco le aceptó dicha renuncia, tal como lo informó hoy el boletín de prensa del Vaticano.

Provisoriamente, la Santa Sede ha designado como Administrador Apostólico a Mons. Marcelo Mazzitelli, actual Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mendoza.

EL COMUNICADO DEL OBISPO

Dominguez escribió una nota dando a conocer los motivos de su decisión: «Por cuestiones de índole personal he presentado mi renuncia al gobierno pastoral como Obispo diocesano de San Rafael al Santo Padre Francisco, a quien le agradezco su confianza cuando me nombró obispo de esta Diócesis… Intuyo la perplejidad que cause en todos ustedes esta noticia, pero -créanme- esta decisión me causa un profundo dolor», expresó Monseñor Domínguez… Quiero darles infinitas gracias por las incesantes muestras de afecto y por sentirme siempre acompañado por la oración de todos. Quiero pedirles perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer».

