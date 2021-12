REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA: HABLÓ EL GOBERNADOR

Pese a las protestas en distintos puntos de la provincia, el Gobernador Rodolfo Suárez aclaró que «es una ley nacional, y en casos que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción, y pedido a la Nación, que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares”, sentenció.



«Estamos teniendo algún tipo de flexibilización en aquellos casos que se acredite que no se puede conseguir algún tipo de repuesto; sabemos que hay falta de neumáticos y otros insumos del automotor. No le podemos exigir a alguien las cubiertas si no las puede conseguir», declaró el mandatario.

Recordemos que desde el 1 de enero se exigirá a todos los automovilistas la RTO (cuyos vehículos tengan una antigüedad de más de tres años) para circular en la vía pública, so pena de una multa “gravísima”.

Comentarios

comentarios