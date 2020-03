Salió a hacer una changa para comer, pero casi termina preso

Nelson Coria es un albañil sanrafaelino de 49 años que necesita trabajar para comer.

Hoy, ante la necesidad, desafió la cuarentena y salió a realizar una changa, pero cuando volvía a su casa lo paró la policía, que lo notificó de su falta.

Una vez en su hogar, Nelson escribió un mensaje y lo publicó en su muro de Facebook:

«Llegando de trabajar, me acaba de notificar la policía que ya no puedo trabajar. Quiero decirles que si no trabajo no como. Somos una familia de 7. Puedo parecer un irresponsable por haber ido a trabajar, pero es mi único ingreso. Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda. Espero que a quien le corresponda me de una ayuda, porque si no voy a estar en problemas para darle un plato de comida a mi familia. Además tengo mi señora que es celíaca, y ustedes saben lo que cuestan los alimentos».













