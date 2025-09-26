SANRAFAELINOS EN LA XXIV EDICIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN DE PASO PEHUENCHE homepage Inf. General 26 septiembre, 2025 Se realiza en la localidad chilena de Talca, paradójicamente mientras el paso se encuentra cerrado. Participan autoridades nacionales, provinciales y municipales de ambos países. Por San Rafael, el Intendente Omar Félix; el Pte del HCD, Samuel Barcudi; y el concejal radical Adrián Reche. En el encuentro, Félix señaló que hay que agilizar el tránsito y fomentar el intercambio comercial entre las naciones, destacó el Intendente Félix. Comentarios comentarios