GOLPE AL NARCOMENUDEO: DESBARATARON A UNA BANDA QUE VENDÍA DROGAS EN UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

Desde hace muchos años que es vox populi que en ese lugar de la segunda cuadra de calle Chile se podía conseguir estupefacientes. Por lo tanto, la medida tardó en hacerse, pero finalmente fue realizado por la Policía de Mendoza .



Además del allanamiento en la playa, se realizó otro en el departamento de un sexto piso en calle Avellaneda, y en una vivienda del pasaje México.

LOS ALLANAMIENTOS

Pasaje México: Allí vive un hombre de 64 años, a quien se incautó marihuana en bolsas, frascos y cigarrillos armados, hojas secas, semillas y varias plantas.



Calle Chile: Allí se detuvo a un hombre de 60 años, propietario y líder de la organización. Se secuestró marihuana, una balanza de precisión, un celular y tres libretas con anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes. El lugar funcionaba como punto de distribución.



Calle Avellaneda: Una mujer de 53 años fue interceptada al llegar al lugar. De su requisa personal se secuestraron envoltorios de cocaína, una balanza de precisión, un celular, elementos para el fraccionamiento y una libreta con anotaciones.

