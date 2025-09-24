SE TRABAJA EN LA DEMARCACIÓN DE SENDAS PEATONALES Y DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO

Pedimos precaución a vecinos y automovilistas ya que en estos momentos se está trabajando en la demarcación de sendas peatonales y dársenas de estacionamiento en el centro de la Ciudad.

Los trabajos se ejecutan en estos momentos en la zona de San Lorenzo y Mitre, por lo que hay cortes y desvíos de tránsito.

En los próximos días las tareas continuarán sobre las avenidas Mitre/Yrigoyen hasta llegar a Balloffet.

Comentarios

comentarios