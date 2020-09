SOBRESEYERON A 35 JOVENES QUE PARTICIPARON DE UNA JUNTADA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

En un fallo que no registra antecedentes, el Juez Sergio González sobreseyó a los 35 “chicos” que en junio pasado se reunieron para celebrar un cumpleaños, y la llegada desde España de uno de los integrantes del grupo.



El magistrado accedió al pedido del fiscal Fabricio Sidoti, quien a su vez aceptó la propuesta del abogado defensor de los jóvenes, Dr. Waldo Torres, de hacer una contribución al Hospital Público para saldar su falta ante la sociedad.

Los 35 jóvenes reunieron un total de 525 mil pesos (a razón de 15 mil cada uno), destinados al Htal. Schestakow, en un momento donde el nosocomio necesita más equipamiento e insumos para combatir la pandemia.

De esta forma, los muchachos pudieron zafar de una condena en suspenso por violación al Art. 205 del Código Penal, ya que tampoco tenían antecedentes.

Igualmente, en caso de reincidir ya no podrán gozar de este beneficio.

También hay que decir, para poner en contexto la situación, que todavía el coronavirus no había llegado a San Rafael.

Comentarios

comentarios