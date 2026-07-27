UNA SUPER AGENDA EN EL TEATRO ROMA homepage Inf. General 27 julio, 2026 Se viene una gran agenda en el @teatroromasr . Viernes 7/8: @malditafelicidad.teatro con Pablo Echarri y Paola Krum Sábado 8/8: @avefenixcuarteto y un imperdible cuarteto de cuerdas Sábado 29/8: The Platters y su leyenda eterna del romance Domingo 6/9: @elmiguelmartin con el Oficial Gordillo Viernes 18/9: @nimediapalabra.ok Nico Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez Lunes 12/10: @gabriel.rolon con Palabra Plena Jueves 29/10: @destinosanjavier con “De Cerca” Conseguí tus entradas en boletería o en www.entradaweb.com.ar Comentarios comentarios