VUELTA A FASE 1, DESDE EL DOMINGO A LAS 16 HORAS HASTA EL MARTES A LAS 5:30 AM

📌 Se trata de un Decreto Provincial de Emergencia, para evitar que salgan los jóvenes a festejar el Día del Estudiante y la Primavera, o que realicen juntadas en domicilios.



👉 La restricción de circulación será desde el domingo a las 16 horas hasta el martes a las 5:30 de la madrugada.

👉 Habrá asueto administrativo el lunes para empleados públicos provinciales y municipales.

👉 Sólo podrán circular dentro de esos horarios personal de servicios esenciales, y se permitirá la apertura sólo de negocios de cercanía, farmacias y estaciones de servicios.

👉 Con respecto a los espacios públicos, se suspenderá todo tipo de actividad desde el sábado a las 7 AM hasta el próximo martes a las 5.30 (no se podrá salir a caminar, correr ni hacer ciclismo).

👉 Restaurantes y cafés: Podrán seguir abiertos con la normativa vigente.

👉 Transporte público podrá circular con hasta el 40% de sus frecuencias.

👉 Multas de 10 mil pesos para quienes incumplan con el Decreto, y 50 mil para quienes permitan el ingreso de no convivientes a su domicilio.

👉 Si fueran menores de edad, la multa se le cargará a sus padres o tutores.

