Ya hay médicos y policías contagiados en San Rafael

Ya hay personal profesional de nuestro departamento, que cumplen funciones en distintos hospitales que dieron positivo de Coronavirus.



No podemos revelar sus identidades, a no ser que ellos mismos lo hagan público.

También debemos decir que durante esta mañana cerraron algunos Centros de Salud por casos sospechosos.

Al parecer el virus llegó para quedarse. ¡NO SALIR SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO!!!

DOS POLICÍAS SANRAFAELINOS CON CORONAVIRUS

Uno de ellos cumple funciones en una Comisaría de Luján de Cuyo, y el otro en Policía Vial de nuestro departamento. Ya son 80 los de la provincia que dieron COVID positivo.

