-Sra. NELIDA LILIANA FIGUEROA (66) de Ciudad / Sus restos serán velados en cochería Decarre de 14 a 17:30 hs / Inhumación en cementerio Central.



-Sra. ELSA CASTELLANO (81) de Salto de las Rosas / Sus restos fueron velados hasta las 10 hs en cochería Rosato / Sepultura en cementerio de Las Malvinas.

-Sra. DOMINGA MARIA ARCANGIOLETTI, “CHICHA” (86) de Las Paredes / Sus restos son velados en cochería Memorial hasta las 16:30 hs / Inhumación en cementerio Parque de la Fe.

-Sra. JUANA DIAZ, viuda de MORALES (89) de Ciudad / Sus restos fueron velados en cochería Rosato / Sepultura en cementerio Central.

-Sr. GABRIEL MONTORO (97) de Ciudad / Sus restos son velados hasta las 12 hs en cochería Memorial / Posterior cremación.

-Sr. GUILLERMO RAMON BERNARDI (97) de Ciudad / Sus restos fueron depositados en cochería Memorial / Posterior cremación.

-Sra. LUISA AGUSTINA PEROLIO, viuda de VALENTI (98) de Ciudad / Sus restos fueron depositados en cochería Rosato / Posterior cremación.

