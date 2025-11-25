CONTROL DE ALCOHOLEMIA POSITIVO PARA CONCEJAL: YA SE PRESENTÓ ANTE EL JUZGADO, PAGÓ LA MULTA Y PIDIÓ DISCULPAS

Esta mañana el edil Martín Antolín (PL) asistió al Juzgado Contravencional Nº1, a cargo del juez Guillermo Lorca, donde se lo notificó de las sanciones por alcoholemia de más de un gramo por litro de sangre.

El juez determinó una multa de $4 millones, y la imposibilidad de conducir por 365 días.



Minutos después, Antolín pagó la infracción, y ahora se encuentra a la espera de la devolución del vehículo que manejaba por calle Arístides Villanueva la madrugada del domingo, el cual será conducido por su novia de regreso a San Rafael.

“Esa noche había salido de cenar con mi pareja, y cuando me dirigía al departamento alquilado, a unas 10 cuadras del lugar, me detuvieron en un control”, dijo el edil a #ALERTA.

“En todo momento acaté lo que me pidieron los efectivos, y no hice referencia a mi condición de concejal, ni quise ostentar algún tipo de privilegio por dicha condición”, manifestó Antolín.

En cuanto a la copa que tenía en la mano, explicó que NO IBA BEBIENDO en el vehículo. Dichas copas llevaban sus iniciales y las de su pareja, ya que habían sido un obsequio del local gastronómico donde habían concurrido esa noche. En principio, su novia las llevaba en sus manos, pero cuando los pararon se las pasó a él, para que ella pudiera sacar la documentación del auto que estaba en la guantera.

“Pude doblar una cuadra antes y evitar el control, que ya lo había visto, pero como me sentía normal para manejar, porque nunca imaginé que iba a tener esa graduación alcohólica, seguí por Arístides”, relató el concejal.

“Pido sinceras disculpas y cumpliré con lo dispuesto por la Justicia; y jamás pedí tener algún tipo de trato preferencial”, finalizó Antolín.

Comentarios

comentarios